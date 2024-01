Ook GB, Italië, Canada en Australië stoppen steun aan VN-hulporganisatie voor Palestijnen

Na de Verenigde Staten hebben nu ook Canada, Australië, Groot-Brittannië en Italië de financiering van de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNWRA) voorlopig beëindigd. Een aantal medewerkers van de UNWRA wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de pogrom van Hamas op 7 oktober vorig jaar. Daarbij werden zo’n 1200 Israëli’s – in overgrote meerderheid burgers – vermoord door Hamas.

De VN zegt de beschuldigingen hoogst serieus te nemen. De betrokken medewerkers zijn inmiddels door de VN op straat gezet. Mocht uit onderzoek blijken dat de beschuldigingen juist zijn, dan zullen de voormalige medewerkers ook strafrechtelijk vervolgd worden.

De UNWRA wordt er al geruime tijd van beschuldig zich in het conflict tussen Israël en Hamas allesbehalve neutraal op te stellen. De organisatie zou Hamas in de kaart spelen door haar gebruik te laten maken van door de VN gefinancierde ziekenhuizen en scholen.

De VS en Europa zijn de met afstand grootste financiers van de UNWRA. Zonder hun financiële steun stort op termijn de hele zaak in, want het bij domlinks zo geliefde Zuid-Afrika gaat die financiering echt niet overnemen. Al bij al is het natuurlijk een tragedie: hulpverlening aan de Palestijnse burgerbevolking is harder nodig dan ooit. Zoals wel vaker gooien de Palestijnen hun eigen glazen in.

