Ooit was Nederland een gidsland

Interview met Sander Kole, als universitair hoofddocent algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht verbonden aan de Open Universiteit.

Het plan is om de beschermde status van de wolf te verlagen in het kader van het verdrag van Bern. Welke consequenties kan dit hebben voor de status van de wolf in Nederland?

“Dit is eigenlijk een vraag die ik niet kan beantwoorden, omdat nog niet duidelijk is wat er veranderd wordt in de status van de wolf. Je kunt die beschermde status verlagen, verkleinen of je kunt hem er zelfs helemaal van afhalen. Of je zou kunnen zeggen dat deze status in bepaalde delen van de Europese Unie of bepaalde landen niet langer van toepassing is.

Het begint er natuurlijk mee dat de beschermde status in de Habitatrichtlijn aangepast moet worden. Maar voordat je dat kunt doen moet je het verdrag van Bern aanpassen. Het Verdrag van Bern ligt onder de Habitatrichtlijn en in het verdrag van Bern zitten ook landen die niet lid zijn van de Europese Unie. Deze landen kunnen een heel andere mening hebben. De zaak is dus zeer gecompliceerd. Kortom: de beschermde status van de wolf in Nederland blijft voorlopig van kracht.”

– Uitgelichte afbeelding: Door Gary Kramer – Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30605