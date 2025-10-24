Onzichtbaar gif: Kwik van goudwinning vervuilt Afrikaans voedsel

Kwikvervuiling uit ambachtelijke, kleinschalige goudwinning in Afrika vindt een weg naar planten die voedsel voortbrengen. Dat gebeurt niet zozeer via waterlopen of de bodem, maar rechtstreeks via de lucht.

De goudprijs is sinds het begin van deze eeuw meer dan vertienvoudigd, en dat jaagt een snelle uitbreiding aan van ongereguleerde mijnbouw in veel Afrikaanse landen. Maar die uitbreiding heeft ernstige gevolgen voor de voedselzekerheid en de volksgezondheid.

Onderzoekers uit Canada en Nigeria hebben de impact van een van de mijnen onderzocht op een nabijgelegen boerengemeenschap in Nigeria. Ze vergeleken gewassen van een veld op 500 meter van de mijn met die op velden 8 kilometer verderop. De kwikconcentraties in bladeren en granen bleken tien tot vijftig keer hoger op de boerderij dichter bij de mijnbouwlocatie.