Onze Fleur, vrouw zijn en Pride

Prideweek! Nou heeft onze PVV-Fleur – moeder van een dochter, actief Kamerlid, lijder aan MS – wel iets met vrouw-zijn maar is nogal stil over gristenen en hun angst en afkeer voor/van homo’s. Ze zei van de week: ‘Als vrouw heb ik bij de islam een minderwaardige positie, daar zal ik me altijd tegen verzetten.’ Okeeee…

Ze kreeg in 2011 van de jongeren van de GristenUnie de ‘Engel van het jaar‘. O ja? zult u vanaf het puntje van uw stoel zeggen? Jaja, dat was voor haar pogingen om abortus te beperken. O, zo… jaja, die. Waar waren we? Prideweek!

En weet u nog de gristelijke Nashvillepetitie uit 2018 nog tegen homoseksualiteit? Waarin de rechtste gristenen uit de VS en NL met hun billen bloot gingen (riskant!) om maar duidelijk te maken dat homo’s niet mochten – bestaan? En toen ging zelfs Vera Bergkamp – ooit COC-voorzitter – voor ’t eerst actie voeren, hand-in-hand met ook-zo-kamerleden Kirsten van den Hul, Nevin Özütok en Henk Krol… toen zat onze Fleur onder de bankjes of zo. Rest van de PVV trouwens ook.

Gristenen mogen kankeren tegen homo’s, maar islamieten…. oeioeioei. Ik wijs er nog even op dat er al decennia islamitische vrouwen in de Nederlandse politiek zaten, zoals Khadija Arib of Fatima Elatik – wat pas een paar jaar kon voor echte gristenvrouwen zoals in de CU.

Tijdens de pride hoor of zie je eigenlijk nooit iets van die gristenen of islamieten. Of van de PVV of FvD… het mooiste vind ik dit jaar die ruim 70 vlaggen van landen waar homoseksualiteit verboden is – of waar er de doodstraf op staat. Zit er overigens één homo in de PVV? De PVV is overigens ook pro-Orbán, die homo’s voor ontbijt, lunch en diner nuttigt… en ook nog pro-Poetin, uit dat land waar alles mis gaat, ook voor homo’s door die orthodoxe kerk. En achterstelling van vrouwen is overigens bij de katholieken nog steeds erg in zwang, heel erg…

Dus Fleur… ‘als vrouw’ – het gaat niet om vrouwen, of om mannen, of kinderen, of homo’s – maar om mensen in alle soorten, maten, en zelfs kleuren. En die hebben simpelweg allemaal wereldwijde – universele – rechten. Het voornaamste is, als ik even doordenk: niet achtergesteld (laat staan gehaat) te worden, zonder iemand iets aangedaan te hebben.

PS1: gaan we nog wat doen aan privé-onderwijs zoals van het ‘Infinity college’ met zijn vrolijke reclame? Reclame voor onderwijs of andere algemeen nuttige instellingen dient verboden te worden, zoals dat ook voor medicijnen bestaat. Of voor discriminatie. Leve de kansongelijkheid!

PS2: Verzet je tegen de nieuwe pensioenwet! Dat wordt helemaal niks – gekonkel, spiegel, rook en andere trucs. Het kan zo simpel zijn: je spaart elke maand, iemand belegt dat netjes in obligaties en wat nette aandelen, en dan krijg je pensioen. Kom op Henk Krol! Je moet simpelweg meedoen, want je weet er echt wat van. En die Liane – zucht – o, o, o.

– Uitgelichte afbeelding: Door Roel Wijnants-fotografie – Wikiportret, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10258987