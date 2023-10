Ontslag dreigt voor voormalig kandidaat BBB-kamerlid

De voormalige BBB-kamerlid kandidaat Jasper Rekers is door zijn werkgever voorlopig geschorst. Rekers raakte in opspraak toen het ANP vorige week onthulde dat hij via een anoniem twitter-account politici had uitgemaakt voor ‘kindermishandelaar’, ‘pharmahoer’ en ‘nazibitch’.

De voormalige BBB-kandidaat kon zich niet vinden in het coronabeleid van Rutte III. Hij vroeg minster De Jonge of die al ‘een enkeltje Neurenberg’ had geboekt en Rutte zélf maakte hij uit voor NSB’er.

Na de onthullingen over zijn gedrag online verbrak BBB de banden met Rekers omdat zijn gedrag totaal niet bij het gedachtengoed van de partij zou passen.

Rekers doceert (doceerde?) digital intelligence en business (whatever that may be) op Saxion, een Hogeschool waar o.a. ook ‘koken met strategieën voor circulair productontwerp’ wordt onderwezen. Het hoger onderwijs is duidelijk niet meer wat het geweest is.

Volgens een voorlichter van Saxion heeft Rekers binnenkort een gesprek met zijn leidinggevende: “Naar aanleiding van de inhoud van dat gesprek wordt het besluit genomen of hij kan aanblijven of niet.’’ Tot die tijd is Rekers geschorst.

Uitgelichte afbeelding: Door Nathan Kramer – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101684602