Ontmoeting Trump en Poetin eindigt in propagandaoverwinning voor Poetin

Zoals iedereen al verwachtte is de ontmoeting tussen Trump en Poetin in Alaska op een sof uitgelopen. Of beter: een sof voor Trump, maar een grote overwinning voor tsaar Vlad I. Trump liet letterlijk de rode loper uitleggen voor Vlad I en het Russische presidentiële vliegtuig werd beschermd door Amerikaanse gevechtsvliegtuigen. Als dank voor deze eerbetuigingen kreeg Trump helemaal niks – nul, nada – van de Russische tsaar.

De ontmoeting kende ook een hilarisch moment toen beide onverbeterlijke macho’s stonden te wachten tot de ander als eerste uit het vliegtuig zou stappen. Spoiler: Trump stapte uiteindelijk als eerste uit.

Tijdens de persconferentie voerde Poetin het hoogste woord, voor Trump was slechts een bescheiden bijrol weggelegd. Vragen waren niet toegestaan, want stel je voor dat een journalist vraagt wat er nou daadwerkelijk bereikt is (niets).

Volgens Trump was de ontmoeting heel succesvol, maar volgens de Amerikaanse president is álles waar hij bij betrokken is per definitie een groot succes. Trump op Truth Social:

Een geweldige en zeer succesvolle dag in Alaska! De ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin verliep zeer goed, evenals een laat telefoongesprek met de Oekraïense president Zelensky en verschillende Europese leiders, waaronder de zeer gerespecteerde secretaris-generaal van de NAVO. Alle betrokkenen waren het erover eens dat de beste manier om een einde te maken aan de verschrikkelijke oorlog tussen Rusland en Oekraïne is om direct tot een vredesakkoord te komen, dat een einde zou maken aan de oorlog, en niet slechts een staakt-het-vuren-akkoord, dat vaak niet standhoudt. President Zelensky komt maandagmiddag naar Washington D.C., naar het Oval Office. Als alles goed gaat, zullen we vervolgens een ontmoeting met president Poetin plannen. Mogelijk zullen hierdoor miljoenen mensenlevens worden gered. Bedankt voor uw aandacht voor deze kwestie!

Trump is geïnteresseerd in het afsluiten van lucratieve deals met Rusland, en voor de rest helemaal niks. Oekraïne – en eigenlijk heel Europa – zijn niet meer dan een sta-in-de-weg. Iets wat door Trump overigens zonder ook maar de minste gêne werd bevestigd tijdens een interview met Fox News.

Ook dat interview leverde een hilarische scène op:

Trump: “Vladimir Putin said something — one of the most interesting things. He said ‘your election was rigged because you have mail in voting.’ He said, ‘mail in voting, every election — no country has mail in voting. It’s impossible to have mail in voting and have honest… pic.twitter.com/glEXFHWp6u — Aaron Rupar (@atrupar) August 16, 2025

Poetin opvoeren als een expert op het het gebied van eerlijke verkiezingen: eigenlijk is dat natuurlijk niet om te lachen, maar om te janken.

Uitgelichte afbeelding: By Yan Boechat/VOA – https://www.voanews.com/a/reporter-s-notebook-confusion-chaos-as-russia-invades-ukraine/6458042.html, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=115615716