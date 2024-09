Ons Nederlandse voedselsysteem: puzzelstukjes op zijn plaats

Het voedselsysteem is een grote puzzel: zoveel stukjes en onderdelen dat het lastig te begrijpen is hoe ze in elkaar passen. Met het onderzoek ‘Solving the Great Food Puzzle’ biedt WWF inzicht in de factoren die het meeste bijdragen aan transformatie naar een duurzame voedselproductie en -consumptie. Corné van Dooren, adviseur duurzaam eten bij WWF, schreef een blog over het rapport.(…)

Het voedselsysteem is ook een grote puzzel: zoveel stukjes en onderdelen dat het lastig te begrijpen is hoe ze in elkaar passen. Daarbij ontbreekt ook nog vaak een goed voorbeeldplaatje met hoe het er eigenlijk uit zou moeten zien als alles op zijn plaats valt.

WWF is begonnen die puzzel in elkaar te leggen met een schets van zes typen landen en twintig hefbomen waarmee je de stukjes op de juiste plek kan schuiven. Dat lees je in het nieuwe rapport (het rapport is Engelstalig).

– Lees verder bij de bron

– Uitgelichte afbeelding: Door CrazyPhunk – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3172164