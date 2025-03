Ongereguleerde financiering jaagt ontbossing aan

Belgische banken investeren nog steeds miljarden in bedrijven die bijdragen aan grootschalige ontbossing. Dat blijkt uit het nieuwe onderzoeksrapport van FairFin en Bos+.

De verwoestende impact van ontbossing op het klimaat, de biodiversiteit en op lokale gemeenschappen is goed gedocumenteerd, maar het systeem afbouwen of een halt toeroepen, is nog niet aan de orde. Dat blijkt uit het rapport ‘Hoe ongereguleerde financiering ontbossing aanjaagt ‘ van FairFin en Bos+. (…)

Net vandaag blijkt dat ook in Nederland grootbank ING onder vuur ligt vanwege de aanhoudende investeringen in fossiele brandstoffen. Organisaties Milieudefensie en Friends of the Earth Nederland starten samen met 30.000 mede-eisers een rechtszaak tegen de bank. Ze eisen dat ING zijn klimaatdoelstellingen in lijn brengt met het Akkoord van Parijs.

De dagvaarding is vandaag overhandigd op het hoofdkantoor van de bank in Amsterdam. “We laten zien dat we niet langer werkeloos zullen toekijken hoe ING de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen in gevaar brengt”, reageert Donald Pols, directeur van Milieudefensie. “ING moet stoppen met het verergeren van de klimaatcrisis door willens en wetens miljarden te investeren in vervuilende bedrijven.”

