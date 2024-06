Onderzoek bevestigt: klimaatverandering heeft catastrofale gevolgen voor de voedselproductie

Als gevolg van de opwarming van de aarde neemt de voedselonzekerheid voor miljoenen mensen de komende decennia snel toe. Dat blijkt uit een onderzoek van een groep Australische milieuwetenschappers.

De onderzoekers hebben drie scenario’s uitgewerkt. De wereldwijde voedselproductie daalt in die scenario’s met respectievelijk 5,8%, 9,7% en 14,2%. Het aantal mensen met ernstige voedselonzekerheid stijgt tegen 2050 dienovereenkomstig met 556 miljoen, 935 miljoen en 1,36 miljard, vergeleken met het model voor 2020. De meeste slachtoffers vinden we natuurlijk in het mondiale zuiden, maar ook Europa en de VS ontsnappen niet aan de gevolgen.

De gevolgen van klimaatverandering voor de productie van voedsel zijn nú al zichtbaar, bijvoorbeeld in India.

Het onderzoeksverslag vind je hier. Gratis download. Laat je niet afschrikken door de formules.

