Onderwijs mij, tijger: April Stevens RIP

Niets zo ontmoedigend als mensen uitluiden in de muziekrubriek. En ik vernam het ook maar toevallig dat April Stevens eergisteren op nog net 93-jarige leeftijd is overleden. Zij is nog niet eens langsgekomen!

Bij Pyt schoot deze meteen te binnen (die band is naar dit nummer genoemd, het stamt wel uit 1934, maar broer en zus hadden er een grote hit mee in 1963)



Deep purple

In 1966 deden ze soul, en goed. Mijn favoriet.



All strung out

De Righteous Brothers maakten school, kun je zeggen. Uit 1967



The habit of lovin’ you, baby

Teach me tiger een andere keer hoor.

