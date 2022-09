Onderstroom: Revolutionaire veelheid 2

Onderstroom is terug van (toch geen) zomerstop.

Het seizoen begint met de laatste aflevering die Alex nog achter de hand had: Revolutionaire Veelheid 2. De afleveringen hierna zijn wel echt nieuw.

Deze maand is Henk weer te gast, hij en Alex hebben het samen over, het audio artikel dat Alex in seizoen 2 uitbracht, Revolutionaire Veelheid. Deze eigen artikelen van Alex zijn een poging om eigen ideeën te ontwikkelen en om meer structurele, praktische en strategische discussies op gang te brengen, dus kom gerust met een reactie! Laat horen wat je hiervan denkt, Alex is te bereiken per mail en op een aantal sociale media, zie de links onderaan de site.

Henk en Alex vatten samen het originele artikel samen, en hebben het dan over meer praktische toepassing van de ideeën uit het artikel. Eerst bespreken ze hoe je deze ideeën als los persoon toepast, daarna als groep.

Vervolgens bespreken ze twee eerdere artikelen die ze schrijven, die nauw aansluiten op het thema. Mycelium van Alex, en Draaideur (de Vrije Bond als Draaideur van de beweging) van Henk.

Mycelium gaat over hoe we, uitgaand van een diverse en pluriforme beweging, de groei en ontwikkeling kunnen aanmoedigen van nieuwe groepen, initiatieven of structuren. Het artikel is geschreven vanuit het perspectief van de Vrije Bond, maar is ook breder toepasbaar. Het gaat dus uit van een principe van Revolutionaire Veelheid, en kijkt hoe er in zo’n context aan bredere structurele factoren gekeken kan worden, in dit geval dus de groei van nieuwe projecten.

Draaideur doet iets vergelijkbaars, maar is meer gericht op de specifieke rol van de Vrije Bond ten opzichte van bevriende anarchistische groepen. Daarom beschrijven Alex en Henk dit meer als een case study van hoe er over de Vrije Bond kan worden nagedacht vanuit een kader van Revolutionaire Veelheid.

Het idee van Revolutionaire Veelheid is zeker niet dat alle groepen klein moeten zijn, dat kleinere groepen altijd beter zijn, of dat collectieven altijd beter af zijn als ze in kleinere gezelschappen opsplitsen. Het is ook geen pleidooi voor meer informeel organiseren. Het gaat uit van de waarde van allerlei soorten organiseren, en over de manier waarop we elkaar daarbinnen kunnen aanvullen, ook als we niet op het eerste moment zien wat de andere groep toevoegt.

Maar hoe groot je organisatie ook is, het zal (bijna) nooit, of in ieder geval niet in onze huidige situatie, de hele beweging zijn. Toch wordt er vaak wel vrij insulair gewerkt, alsof we denken dat het wel allemaal van een enkele groep of ideologische stroming afhangt. Voor sommige grotere formaties zijn de ideeën in Veelheid misschien ook intern toe te passen.

Heel veel plezier met de aflevering,

audio hier

Tot volgende maand!