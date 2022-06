Onderstroom: Opbouwen en inzetten

Welkom terug bij Onderstroom!

Deze maand is Henk er weer bij. Hij en Alex praten over twee soorten activiteit binnen politieke strijd en hun interactie: opbouwen en inzetten. Deze twee concepten vormen een simpel schema waarmee je naar veel politiek werk in de activistische bewegingen kunt kijken.

Alex en Henk komen terug op een de concepten “organiseren en activisme” uit de eerdere aflevering Goede Voornemens en hernoemen deze tot “opbouwen en inzetten”. Ze vertellen wat deze twee kanten van politiek werk zijn, wat voor soort groepen meer van welk soort werk doen, hoe ze elkaar aanvullen, wat voor spanningen er tussen deze kanten bestaan en hoe ze beter kunnen samenwerken. Tot slot benoemen ze het belang voor meer aandacht voor de opbouwende kant en de langere termijn visie.

Het idee van deze aflevering is om meer aandacht te vestigen op hoe breed politieke strijd kan zijn, hoeveel verschillende manieren er zijn om mee te doen, en vooral hoe we als radicalen samenwerken, wat voor frustraties we in de toekomst kunnen verminderen. Zoals wel vaker zijn we ook bezorgd over duurzaam activisme en het voorkomen van activisten burnout en roofbouw.

Onderweg noemen ze een aantal succesvullen aan beide kanten, daarom zijn er geen extra shoutouts.

Aan de opbouw kant noemen ze:

De Vrije Bond, Het Actiefonds & Alert fonds

Aan de inzet kant noemen ze onder anderen:

Kick Out Zwarte Piet, de Arrestantensteungroep (AG) en Vloerwerk

Veel plezier met de aflevering, tot volgende maand, dan hebben we het over Grenzen!

Beluister hier de uitzending: https://onderstroom.red/alle-afleveringen/opbouwen-en-inzetten/