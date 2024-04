Onderstroom: Mindfulness voor activisten

Deze maand praat Alex met Jan Kees, activist en mindfulness trainer, over mindfulness voor activisten.

Jan Kees vertelt iets over de oorsprong van mindfulness, waar het wordt gebruikt, en waarom er soms een nare bijsmaak van individualisme en symptoombestrijding die eraan hangt.Dit hoeft niet zo te blijven, en volgens Jan Kees kan mindfulness ook bijdragen aan radicale praktijk.

Vervolgens gaat het over hoe mindfulness activisten kan helpen, dit gaat om stress signaleren, om burnout en andere geestelijke en lichamelijke klachten helpen verzachten of voorkomen zodat we goed met ons politieke werk bezig kunnen blijven.

Maar Jan Kees geeft aan dat mindfulness voor activisten ook op kortere termijn voordelen kan hebben, doordat als het ons helpt om op allerlei stressvolle momenten toch beter onze kalmte kunnen bewaren.

Vanwege de soms wat spirituele of religieuze associaties kan Alex zich niet inhouden om hier en daar over religie en ritueel te praten.

Tegen de helft van de aflevering geeft Jan Kees een aantal praktische tips voor mindfulness oefeningen, en hoe deze toe te passen als activist.

We sluiten af met een gesprek over burnout onder activisten en het belang van ook voor jezelf zorgen, zonder dit te zien als vervanging voor radicale verandering of meer gemeenschappelijke zorg.