Onderstroom: Grenzen, en waarom ze kapot moeten

Het is de laatste reguliere aflevering van het tweede seizoen van Onderstroom! In augustus doen we weer een zomerstop, eventueel met een speciale bonusaflevering, en in september beginnen we alweer aan het derde seizoen van de podcast!

Julie en Fleur grijpen enthousiast de kans aan om anderhalf uur lang te vertellen over grenspolitiek. Daarbij putten ze uit hun lange ervaring met onderzoek en activisme op het gebied van grenzen. Samen met Alex hebben ze het over wat grenzen zijn, wat voor tragische gevolgen grenzen hebben, en hoe grenzen zich verhouden tot nationalisme, racisme, kolonialisme, kapitalisme, militarisme en de controle van mensen binnen landsgrenzen. Ook grensexternalisering, migratie als thema van veiligheid en andere nieuwe ontwikkelingen in grensbeleid worden uitgelegd. Hierbij richten ze zich vooral op de grenzen van Europa en fort Europa.

Ze sluiten af met een oproep voor actie tegen grenzen, en nodigen iedereen uit om mee te gaan naar het No Border Camp van 8 tot 14 augustus van dit jaar.