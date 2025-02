Onderstroom: Fascisten, liberalen en conservatieven (met Chris de Ploeg)

Deze maand gaat Onderstroom over fascisme, en de connectie tussen fascisten, liberalen en conservatieven. Dat grote kwaad, de verschrikkingen van het fascisme, dat ook nu overal aanzwelt, staat veel dichterbij de meer mainstream stromingen van liberalisme en conservatisme dan het soms lijkt.

Alex spreekt Chris de Ploeg. Zijn nieuwe boek, de grote koloniale oorlog, beschrijft een periode van 500 jaar aan kapitalistisch en koloniaal gedreven oorlogen en genocide, als een doorlopend en verbonden conflict.

Daarin praten we over hoe fascisme voortkomt uit de “normale” rechtse ideologieën, en het racisme en autoritair geweld dat ze organiseerden en goedpraatten. Hoe fascisten dienst doen als reactie op en wapen tegen de radicale, antikapitalistische en antikoloniale bewegingen.

Luister ook onze afleveringen over liberalisme en kapitalisme, waarin een deel van deze parallellen op net een andere manier worden getoond.

* Een kleine correctie: Chris noemt in de podcast het boek “The passing of the great race”, maar de schrijver heet Madison Grant, niet Stoddard. De rest van de anekdote klopt nog, maar vul alsjeblieft de naam Madison Grant in.