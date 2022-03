Onderstroom: Ethisch consumeren vs. ombuigen en betaald politiek werk

Deze week heeft Alex Henk weer in geschakeld.

Samen hebben ze het over “ethisch consumeren” en waarom dat niet echt een strategie voor verandering is. Er wordt een link gelegd met de individualisering van milieuproblematiek, en hoe deze manier van naar de klimaatcrisis kijken door grote bedrijven wordt aangemoedigd omdat afleidt van actie tegen hen. Zie deze aflevering van Last week tonight over de individualisering van milieuproblematiek. Daarna gaan ze in op het ombuigen van je tijd, geld en energie naar politieke strijd. Daarmee komen ze terug op een thema uit de eerste aflevering van 2021 ( https://onderstroom.red/alle-afleveringen/goede-voornemens-beginnen-met-bouwen/ )

Daarna hebben ze het over betaald politiek werk, de waarde en de risico’s ervan (zoals het risico op coöptatie) en waar betaald werk beter en minder goed zou passen. Coöperatieven in zuid europa komen langs, waaronder het Netwerk van coöperatieven Mondragon.

Uiteindelijk doen we een langere shoutout naar Firestarter, een nieuw crowdfundplatform, specifiek voor de beweging! We zijn er super enthousiast over en het platform heeft alle hulp nodig om tot stand te komen. Ze doen nu een crowdfundcampagne, en lanceren in juni. Ga naar firestarterfund.nl om ze te steunen/volgen/mailen/aan te moedigen!

Een extra notitie over ombuigen:

Deze aflevering ging het veel over geld. Daarom is een aspect van ombuigen dat we vorig jaar noemden wat ondergesneeuwd geraakt. Dat wil ik hier in tekst nog noemen:

Ombuigen is ook, het proberen om activiteiten waar je plezier in hebt, in te zetten voor politiek, zodat je meer kunt bijdragen op een minder stressvolle manier (naast wat je verder al dan niet doet). Dit kan door te kijken of je hobby kan bijdragen aan je politiek. Als je van schilderen houdt, kun je dat bijvoorbeeld gebruiken om activistengroepen af en toe een mooie banners te, in plaats van een ander schilderproject. Als je van zingen houdt, kun je dat daarmee soms politieke evenementen en demonstraties levendiger maken. Of je kunt mensen in je hobby die ook links zijn benaderen en met hen een bubbel binnen de hobby maken, om van daaruit meer mensen naar onze beweging te trekken, gewoon door iets gerichter te netwerken binnen je hobby.

Ook dit is ombuigen, omdat je je hobby en de tijd waarin je je vermaakt probeert iets bij te laten dragen aan je politiek. Als je al allerlei politieke projecten doet kan dit heel veel zijn, maar voor wie meer wil doen kan zoiets juist een mooie aanvulling zijn waar van alles uit kan voortkomen.

