Onderstroom: Campagne tegen Grijze Wolven

Deze maand komt Onderstroom met een interview met Ender en Joris, twee activisten bij Doorbraak. Vanuit Doorbraak is er jarenlang campagne gevoerd tegen de Grijze Wolven in Nederland. Deze grote extreemrechtse groep is een Turks-nationalistische formatie die onder verschillende fronten en culturele evenementen gemeentegeld kon aantrekken om hun positie te versterken.

De Grijze Wolven zijn waarschijnlijk de grootste fascistische groep in Nederland die niet meedoet aan parlementaire verkiezingen. Ze zijn verantwoordelijk voor verschillende geweldsdaden en bedreiging van schrijvers en parlementariers. Ondanks die dreiging zijn ze relatief onbekend. De Grijze Wolven zijn Turks nationalistisch en zijn actief in zowel Turkije als in de Turkse diaspora in Europa, waar ze met allerlei middelen proberen om Turkse gemeenschappen rechtser te maken. Daarnaast bestrijden ze bedreigingen voor hun beeld van Turkije op alle manieren waarmee ze weg denken te kunnen komen.

We hebben het ook over Doorbraak zelf en over hoe het is om aan zo’n langlopende campagne te werken. Volg Doorbraak en hou hun werk in de gaten!

Shoutouts deze maand gaan naar het jaarlijkste 2.Dh5 festival en de campagne rond het Sterrebos. Red het Sterrebos heeft een interessante thematiek omdat ze in hun campagne werken om een narratief om te draaien. Er wordt gedaan alsof er een keuze speelt tussen bomen en banen, terwijl beiden onder druk staan en we helemaal niet voor banen zouden moeten strijden! De andere strijden die op dit moment spelen zijn daarom niet minder belangrijk. Steun alles waar je energie voor hebt, of waar je affiniteit mee hebt, of het nu woonstrijd, anti-racisme, transzorg, compensatie voor het leenstelsel, of iets heel anders is.

– Uitgeliche afbeelding: Door Canlanma – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12405823