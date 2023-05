Ondergewaardeerde braam hoort in Nederlandse natuur

Bramen staan bekend als teken van verstoring van de natuur door onder andere stikstof. Maar eigenlijk is Nederland van nature een bramenland met ruim 200 verschillende soorten. De focus op ‘de braam’ in het stikstofdebat leidt af van de écht ernstige effecten van stikstofdepositie, stellen onderzoekers in een nieuwe brochure van Kennisnetwerk OBN. Bovendien zijn bramen op zichzelf heel waardevol.

Ze worden door bezorgde politici vaak aangehaald als ongewenst effect van een teveel aan stikstof in natuurgebied: bramen. Ook in het natuurbeheer en -beleid waart het schrikbeeld van ‘bramen & brandnetels’ al vele decennia rond. Bramen worden zonder meer weggezet als aanwijzingen voor verslechtering van de natuur en het landschap. Deze suggestie is onjuist en ongelukkig, stellen onderzoekers in de OBN-brochure Bramenland Nederland, soortenrijkdom en natuurwaarde (pdf: 6,2 MB). Onjuist, omdat in ons klimaat de vele soorten bramen van nature prominent aanwezig zijn op veel verschillende groeiplaatsen. En ongelukkig, omdat in de stikstofdiscussie een focus op bramen de aandacht afleidt van de werkelijke, ernstige effecten van voortgaande stikstofdepositie en verzuring op de natuur.

– Uitgelichte afbeelding: Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=511563