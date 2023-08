Onderdrukking van Palestijnse arbeiders op Israëlische checkpoints

In de bijgaande video is kort en globaal te zien hoe het de Palestijnse arbeiders ongeveer vergaat bij de beruchte (in dit geval illegale) Israëlische checkpoints (controlepunten). Niet alle controlepunten zijn hetzelfde maar het ene is nog vernederender en deprimerender dan het andere. En, de controlepunten, het netwerk daarvan, zijn samen onderdeel van een omvangrijk maar lafhartig Israëlisch-zionistisch plan.

Volgens een telling van het VN-Kantoor voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken was er in de bezette Palestijnse gebieden in het jaar 2020 sprake van 593 Israëlische controlepunten en wegversperringen. 23 daarvan geven iedere dag doorgang tot Israël aan meer dan 100.000 Palestijnen om bij hun werk te komen. De rest van de controlepunten fungeren binnen de gehele Palestijnse Westoever voor militaire en andere onderdrukkingsdoeleinden.

De opbouw van het netwerk van zo vele controlepunten verliep zo goed als parallel met de in 2002 gestarte bouw van de Israëlische apartheidsmuur. Volgens de Israëlische verklaring, de muur die gebouwd zou zijn om Israël bescherming te bieden tegen Palestijnse terroristen. In werkelijkheid, de muur die de Westoever in een groot, open concentratiekamp en gevangenis voor de Palestijnen moest omvormen in het realisatieproces van het Israëlische apartheidssysteem en apartheidsregime. Die grote, open concentratiekamp en gevangenis voor de Palestijnen moest ook als materiële voorwaarde en fysiek apartheidsinstrument dienen in het verder mogelijk maken en versnellen van de systematische etnische zuivering, landdiefstal, kolonisatie en Israëlisering van de Palestijnse Westoever. Want na bezetting, etnische zuivering, landdiefstal en kolonisatie is annexatie de voltooiende stap in de Israëlisering van de Palestijnse Westoever. Met inbegrip van Oost-Jerusalem (in Arabisch: Al Quds).

De Israëlische overheid en de achtereenvolgende zionistische kabinetten van ‘links’ tot rechts zagen de successievelijke Israëlisering van de Palestijnse Westoever al sinds meerdere decennia met enthousiasme voor ogen. De bouwplannen werden gemaakt, de bouwingenieurs, de bouwbedrijven en hun toeleveranciers, de nodige onderaannemers, de machinerie en de militaire bewaking werden ingezet. De bouw kon beginnen. Niet alleen de bouwplannen voor de muur, de talrijke controlepunten, de koloniale nederzettingen en de nietsontziende verbindingswegen tussen die nederzettingen en controlepunten werden gemaakt; ook werd de Palestijnse Westoever in drie regio’s (Regio A, Regio B en Regio C) onderverdeeld en werd er voorzien in welke volgorde die regio’s te zijner tijd geannexeerd zullen worden.

Het grootste doel met dat alles was en is de realisatie van een vergaande versnippering, atomisering, liquidatie en opheffing van de Palestijnse samenleving in de Westoever. De muur, de controlepunten, de nederzettingen en de verbindingswegen tussen de nederzettingen en de controlepunten zijn bedoeld om alle maatschappelijke banden, verbanden, relaties en interacties tussen de Palestijnen onderling af te snijden. Zodat de Palestijnen onderling geen economische, politieke, sociale, culturele en andere activiteiten meer zouden kunnen handhaven of ontwikkelen. Zodat maatschappelijke ontwikkeling, verrijking, versterking en emancipatie uiteindelijk onmogelijk zou worden voor de Palestijnen. Zodat het Palestijnse volksverzet tegen de Israëlisch-zionistische barbaarsheid versnipperd en uiterst gemakkelijk uitgeschakeld zou worden. Zodat de oplossing of verdwijning van de Palestijnen door verdrijving of assimilatie sneller voltrokken zou worden.

Het bovenstaande zou aanvullend versterkt en versneld worden door vernietiging of inbeslagneming van Palestijnse boerderijen, veestallen en veestapel. Door vernietiging of inbeslagneming van Palestijnse tuinen, gaarden, akkers en landbouwgewassen. Door landbouw- en veeteelt-activiteiten voor de Palestijnen onmogelijk te maken door waterputten en andere waterbronnen te vernietigen of onbruikbaar dan wel ontoegankelijk te maken. Door Palestijnse ateliers, fabriekjes, winkels, eethuisjes en andere productie-eenheden met beperkte werkgelegenheid te vernielen of in beslag te nemen. Door gebouwen van woningen, scholen, speeltuinen, ziekenhuizen, klinieken en andere utiliteitsgebouwen te slopen, ernstig te beschadigen of in beslag te nemen.

Terug naar het controlepunt waar Palestijnse arbeiders en werkers vaak urenlang, op de manier die in de video te zien is, als vee bij elkaar gedreven, massaal vastgehouden worden. Waar zij soms ook fysiek geweld moeten incasseren, zionistisch geweld. Waar zij vernederd worden en moeten wachten op toestemming van Israëlische soldaten om verder naar hun werk door te reizen of naar hun huizen terug te keren als hun werk erop zit.

Deze benadering heeft ten doel om de Palestijnse arbeiders en werkers te onderwerpen, te treiteren, te vernederen en hen eraan te herinneren dat Israël en de zionistische kolonisten de ‘baas’ zijn in Palestina.

Deze misdadige praktijk is er aan de orde van de dag en vormt een integraal, institutioneel onderdeel van het Israëlisch-zionistische bezettings- en apartheidsregime.

Een regime met een kapitalistisch-burgerlijk klassekarakter dat ook op de bovenbeschreven manier de Palestijnse arbeiders en werkers onderdrukt.

Ja, ook het zionisme als politieke ideologie, de kolonialistische bezettingspolitiek, het apartheidsregime, het Israëlische staatsapparaat zelf en de wisselende ‘links’- of rechts-zionistische regeringen die daarvan aan het hoofd staan zijn niet gevrijwaard van een klasse-identiteit. Zij hebben de kapitalistisch-burgerlijke identiteit en zij beschermen en verdedigen de smerige belangen van de kapitalistisch-burgerlijke klasse van Israël: de klasse van de kapitalistisch-kolonialistische bourgeoisie van Israël. De klasse die nauw samenwerkt met vooral het VS- en EU-imperialisme. De klasse die de zionistische ideologie omarmt en de bezetting en kolonisering van Palestina handhaaft en voortzet. De klasse die de Palestijnse arbeiders en alle andere componenten van het Palestijnse volk met aanwending van structureel geweld, racistische apartheid en etnische zuivering uitbuit, onderdrukt, uitmoordt en vernedert. En… de klasse die ook de joodse arbeiders en alle andere componenten van het joodse volk uitbuit, onderdrukt en voor zionistische doeleinden misbruikt.

https://twitter.com/PalHighlight/status/1686351275686793216?t=PLpFSzkWbODUSHtOGI4g7A&s=08