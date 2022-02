Ondanks strenge bewaking meer activisten in Sterrebos

Vanmorgen vroeg hebben een dertigtal activisten geprobeerd het Sterrebos bij VDL Nedcar in Limburg te bereiken. Sinds vrijdag 28 januari wordt het bos bezet door een milieu-activisten die het bos willen beschermen tegen de kap voor uitbreiding van de autofabriek. Acht activisten zijn er bij de actie in geslaagd in een boom te klimmen. 15 mensen zijn gearresteerd. Er zitten nu in totaal elf bosbeschermers in de bomen van het Sterrebos, waarvan twee al ruim een week. Het bos wordt streng beveiligd door beveiligers, politie en hekken.

Het Sterrebos ligt op het terrein van VDL Nedcar bij Born. Het is een 200 jaar oud bos dat deel uitmaakt van het landgoed van kasteel Wolfrath. VDL Nedcar is van plan het bos te kappen voor een uitbreiding van hun autofabriek. Volgens hen is die uitbreiding noodzakelijk om een potentiele nieuwe klant binnen te halen en moet het bos daarvoor wijken. In het bos wonen beschermde diersoorten, waaronder vleermuizen en dassen.

De actiegroep Red Het Sterrebos, die de bezetting organiseert, spreekt van een geslaagde actie. ‘We zijn heel blij dat er nu versterking in het bos is zodat we de bezetting vol kunnen houden.’

Beveiliging

VDL Nedcar heeft beveiligers ingezet om mensen die het bos in of uit willen tegen te houden. Ook zijn er hekken om het hele bosgebied heen geplaatst. De activisten geven aan dat niet alle beveiligers zich netjes gedragen, met name richting vrouwelijke activisten. Zo werd een vrouw aangehouden terwijl ze haar behoefte deed. De actiegroep stelt dat een groepje mannelijke beveiligers afgelopen nacht een vrouwelijke activiste hebben geintimideerd en in gevaar gebracht door haar met stokken te prikken. ‘Dit gedrag vinden wij echt onacceptabel. Wij voeren een vreedzame actie en er is geen enkele reden om ons op seksistische en intimiderende wijze te benaderen.’ zegt een woordvoerster.