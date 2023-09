Omtzigt sluit PVV opnieuw uit

Pieter Omtzigt heeft vandaag in Buitenhof opnieuw gezegd dat hij niet wil regeren met de PVV. Volgens Omtzigt is de rechtsstaat bij de PVV niet in goede handen:

“Wilders’ standpunten raken de rechtsstaat en daar heb ik moeite mee. Ik wil regeren met partijen die de rechtsstaat heel laten’, aldus @PieterOmtzigt in #buitenhof. ‘Ik werk samen met andere partijen, minderheidskabinetten kan ik me ook voorstellen’. pic.twitter.com/h97T9uPziy — Buitenhof (@Buitenhoftv) September 17, 2023

Als Omtzigt zich aan zijn woord houdt, is een coalitie over rechts zo goed als uitgesloten. Niemand wil met Baudet cs in zee, JA21 houdt één mager zeteltje over en BvNL verdwijnt goddank helemaal uit de Kamer.

De combi PvdA/GL verliest weliswaar 1 zetel, maar gezien alle moeite die rechts doet Timmermans af te schilderen als het vleesgeworden kwaad valt dat welbeschouwd heel erg mee. Tussen nu en november kan natuurlijk nog veel gebeuren, maar het lijkt er sterk op dat het een race wordt tissen Verenigd Links, VVD en NSC. Een linkse coalitie is natuurlijk nog veel verder weg dan een rechtse, maar dat is in Nederland nooit anders geweest.

Educated guess: uiteindelijk komen we weer uit op een kabinet met partijen uit het politieke midden, wat waarschijnlijk wel het beste is waar we in dit knetterrechtse land op mogen hopen.

Voor de rest valt er voor links niet zoveel te vieren. De SP blijft het slecht doen, bij de PvdD lijkt de groei er een beetje uit en DENK is marginaler dan ooit. De enige troost is dat de maffe neomaoïstische sekte BIJ1 uit het parlement verwijnt.

