Omtzigt niet terug naar CDA

Pieter Omtzigt gaat niet terug naar het CDA. Dat zei hij vandaag op Twitter.

Zoals al vaker gezegd is het boek met het CDA dicht. Maar natuurlijk blijf ik graag met alle partijen samenwerken om mijn ideeën en idealen voor Nederland te verwezenlijken. Groet uit het mooie Friesland pic.twitter.com/TUYNDrgPyd — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) July 29, 2023



Vandaag maakte het AD bekend dat het CDA een toenaderingspoging had gedaan. Het partijbestuur zou een brief naar Omtzigt hebben gestuurd met het verzoek in gesprek te gaan over een terugkeer naar de christendemocratische moederschoot. Omtzigt gaat daar dus niet op in.

Uitgelichte afbeelding: Door Omtzigt op de Nederlandstalige Wikipedia – Verplaatst vanaf nl.wikipedia naar Commons., Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91595732