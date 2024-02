Omtzigt boos op Van der Plas

Trouble in Paradise! Het zal je niet zijn ontgaan dat de agribusiness weer eens probeert heel Nederland plat te leggen. Vast onderdeel van dat ritueel zijn de – al dan niet verhulde – bedreigingen van iedereen die het niet met hem eens is door Mark van den Oever, voorman van de extreemrechtse boerenknokploeg FDF.

Dit keer richtte Van den Oever zijn woede op minister van Landbouw Piet Adema en Harm Holman, de landbouwwoordvoerder van NSC. De laatste had de euvele moed te pleiten voor inkrimping van de veestapel, vandaar.

‘Wij gaan in ieder geval dinsdag vergaderen. Tot die tijd is het wilde acties, meer in deze trant. En na dinsdag komen we met bericht, hoe we dit met regiobeheer, FDF en de trekkerleiders op gaan knappen, dit vuiltje. Maar één ding weet ik wel: Piet Adema en die Harm Holman, of hoe hij heet, daar heb ik zo’n spuughekel aan gekregen, die zullen in het centrum van de belangstelling komen te staan.’