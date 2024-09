Omtzigt ‘doet stap terug’

Pieter Omtzigt doet ‘een stap terug’. Hij ziet ook af van deelname aan de Algemene Politieke Beschouwingen, zijn taak daar wordt overgenomen door vice-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven.

De komende weken doe ik even een stap terug. Het afgelopen jaar is buitengewoon intensief geweest en dat betekent dat ik, om gezondheidsredenen, de komende weken meer op de achtergrond werk en even minder in de spotlight. Nicolien van Vroonhoven, onze vice-fractievoorzitter, zal… — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) September 11, 2024



Er circuleren al langer geruchten dat Omtzigt (weer eens) aan het einde van zijn Latijn is. Volgens Elsevier was Omtzigt de afgelopen week meer af- dan aanwezig in Den Haag.

Omtzigt staat bekend als een chronische workaholic die met enige regelmaat fysiek én geestelijk dreigt te bezwijken onder de werkdruk. Wat daarbij niet heeft geholpen is de kritiek die hij de afgelopen tijd kreeg van de andere coalitiefracties. Die verweten hem dat hij bij de begrotingsbesprekingen met enige regelmaat de dramaqueen uit had gehangen, inclusief huilbuien en kwaad weglopen.

Ook de kritiek die hij kreeg op de HJ Schoo lezing op 2 september is Omtzigt volgens het Haagse geruchtencircuit niet in de koude kleren gaan zitten. Omtzigt vat kritiek snel persoonlijk op, wat géén goede eigenschap is voor de fractievoorzitter van een politieke partij. Die ligt altijd onder vuur. Als je daar niet tegen kunt, moet je misschien eens op zoek naar een andere functie.

