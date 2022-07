Omgeving Provinciehuis Leeuwarden ontruimd wegens bomdreiging + Update

De omgeving van het provinciehuis in Leeuwarden is ontruimd omdat er iemand met een schervenbom onderweg zou zijn naar het gebouw. Buiten het Provinciehuis staan agenten met kogelvrije vesten. Of het het iets te maken heeft met de boerenprotesten is onduidelijk. De vergadering van Provinciale Staten is inmiddels hervat. De politie zegt ongeveer een uur nodig te hebben voor nader onderzoek.

Deur Provinsjehûs dicht, politici zitten vast in Statenzaal, personeel van de provincie in de kelderzaal. pic.twitter.com/arVvoJDkKr — Ton van der Laan (@TonvdLaan) July 13, 2022

Ondertussen vermaakt het wappieschorem zich kostelijk in Leeuwarden:

Domme Wappies zijn lastig bij #provinciehuis in #leeuwarden door portofoon van politie hoor je dat EOD nog niet te plaatsen is. Agenten lopen in een kogelwerend vest. Ondertussen blijven de wappies lastig doen. En hebben een grote bek tegen de agenten ter plaatse… pic.twitter.com/fCPcku5PFI — Snappie Justitia 🔍🌈👁 (@SnappieJustitia) July 13, 2022

Update:

Er is geen sprake meer van dreiging rondom Provinsjehûs in Leeuwarden. Alles wordt afgeschaald. @lc_nl — Ton van der Laan (@TonvdLaan) July 13, 2022

Uitgelichte afbeelding: Door Jean Housen – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71087889