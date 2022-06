Ombudsman NPO: Ongehoord Nederland verspreidt bewust desinformatie

Nazi-omroep Ongehoord Nederland heeft de Journalistieke Code geschonden die is opgesteld door de NPO. Dat concludeert de onafhankelijke journalistieke ombudsman van de publieke omroepen, in een onderzoek naar uitzendingen van Ongehoord Nieuws.

De ombudsman toetst uitzendingen aan de Journalistieke Code van de NPO die ON heeft onderschreven. Met die Code blijkt ON dus haar kont af te vegen. Zo constateert de ombudsman dat ON bewust desinformatie verspreidt. Ook wordt “onjuiste informatie niet gecorrigeerd en worden meningen niet voldoende gescheiden van feitelijke informatie”.

De Journalistieke Code stelt dat informatie betrouwbaar moet zijn en gecheckt moet worden. In journalistieke programma’s van ON wordt ruimte gegeven aan aantoonbaar onjuiste informatie: passief wanneer een presentator niet doorvraagt of aantoonbaar onjuiste informatie geuit door gasten niet tegenspreekt, en actief in eigen teksten van presentatoren of in reportages met aantoonbaar onjuiste opmerkingen en niet-bevraagde aantijgingen.

De ombudsman kan geen sancties opleggen, alleen de NPO zelf en het Commissariaat voor de Media kunnen dat doen. Dat gaat uiteraard niet gebeuren, want iedereen doet het in zijn broek voor het rechtse plebs. Dat laatste is overigens ook de reden waarom ON werd toegelaten tot het publieke bestel. Iedereen wist welk vlees we met ON in de kuip hadden, maar Arie Slob durfde uit angst voor het PVV/FVD-plebs ON de toegang niet te weigeren.

Uitgelichte afbeelding: Arie Slob, de hoofdschuldige – Door Ruben Timman – https://www.christenunie.nl/beeldbankhttps://web.archive.org/web/20210613093700/https://www.christenunie.nl/beeldbank, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106534828