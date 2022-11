OM eist 12 weken cel tegen voormalige VVD-kandidaat Almere

Het OM heeft 12 weken cel geëist tegen de voormalige VVD-kandidaat Ronald Laken uit Almere. Laken bedreigde in 2018 een journalist van Omroep Flevoland. Op de website van de regionale omroep stond een artikel dat Laken niet beviel, vandaar.

Ook suggereerde Laken dat er een zwarte lijst van journalisten van ANP en NOS circuleerde. Die journalisten konden volgens de nummer 21 van de VVD-lijst in Almere maar beter ontslag nemen en emigreren.

Ook stelde Laken in een video op Youtube dat romeo’s (undercover agenten) bij demonstraties van coronawappies in zouden hakken op zowel hun geüniformeerde collega’s als betogers, om op die manier rellen uit te lokken. Op Instagram riep Ronald zelfs een militie te vormen om ‘het volk te beschermen’:

Als rasechte wap kon Laken zich uiteraard niet vinden in het vaccinatiebeleid van het kabinet, wat blijkbaar voldoende reden was in april dit jaar de broer(!) van een medewerker van een farmaceutisch bedrijf te beledigen.

De officier van justitie vindt een geldboete niet passend, gezien de ernst van de bedreigingen. Een taakstraf heeft volgens het OM weinig zin, want Laken heeft ‘geen goede relatie’ met de reclassering, wat de uitvoering van de taakstraf wat lastig maakt.

Volgens Laken is er weinig aan de hand. Hij kan gewoon slecht tegen onrecht en dan wordt hij weleens emotioneel. Kan gebeuren, toch? Verder is Ronald lief en uitsluitend uit op een publiek debat. Vandaar die zwarte lijst.

Uitspraak over twee weken.

Meer over complotgekkie Ronald Laken bij het onvolprezen platform Videre.

Bron: Omroep Flevoland

uitgelichte afbeelding: rellende Duitse wappies – Von Leonhard Lenz – Eigenes Werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=96285859