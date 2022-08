Oekraïne lanceert groot tegenoffensief in Cherson

Oekraïne heeft een tegenoffensief gelanceerd in de regio rond de zuidelijke havenstad Kherson. Oekraïense eenheden zouden vanuit diverse richtingen oprukken naar de stad. Uiteraard wensen we Oekraïne alle succes. Nog los van Oekraïne zélf, zou een militaire nederlaag voor Poetin een zware klap zijn voor extreemrechts in heel Europa.

Over de kans op succes kunnen wij niks zinnigs zeggen, onze militaire expertise is beperkt tot het spelen van Starcraft en Command & Conquer. Volgens de eerste berichten verloopt het offensief succesvol, iets wat de paniekerige reacties op pro-Russische Telegram channels lijken te bevestigen:

Pro-Russian Telegram channels are admitting Ukraine made several breakthroughs in Kherson.

They normally underplay any 🇺🇦 success so this probably means the attacks are going much better than expected.

(Gray Zone TG)@JimmySecUK @ChuckPfarrer @SpencerGuard @MalcolmNance pic.twitter.com/AwjhlqgclC

— CJ (@CasualArtyFan) August 29, 2022