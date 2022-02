Oekraïense anarchisten vragen om steun tegen Russisch imperialisme

Oekraïense anarchisten vragen om hulp tegen de Russische invasie van hun land (ja: hún land).

Against Russian imperialist aggression: A call from Ukrainian anarchists

Our comrades in #Ukraine are requesting people to demonstrate tonight at 7 pm in front of Russian embassies (or other suitable locations) worldwide.

If Russians can do it—defying Putin—you can do it too. pic.twitter.com/3XnELckkKJ

— CrimethInc. (@crimethinc) February 24, 2022