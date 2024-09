Oehoe blijft toenemen in Nederland

Oehoe, raaf en wolf waren aan het begin van de vorige eeuw uitgestorven (uitgeroeid) in Nederland. En ze zijn terug, de oehoe daverend:

Het aantal broedende oehoes in Nederland blijft toenemen. In 2024 is een recordaantal van 101 territoria vastgesteld door de Oehoewerkgroep Nederland. De verwachting is dat het aantal oehoes de komende jaren nog verder zal toenemen.

De oehoe broedt sinds 1997 jaarlijks in ons land. Tot ongeveer 2002 ging het om enkele broedgevallen in Zuid-Limburg. Daarna dook de oehoe ook op in Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel en Drenthe. In het westen van Nederland ontbreekt de soort, maar dat hoeft volgens Gejo Wassink van de Oehoewerkgroep niet lang meer te duren. Zo is in de Oostvaardersplassen bijvoorbeeld meer dan genoeg voedsel beschikbaar voor de oehoe, alleen al door alle grauwe ganzen die daar zitten. Wassink verwacht daarom dat 150 territoria in Nederland op termijn wel moet lukken.