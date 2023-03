Oeganda neemt draconische anti-LHBTI-wetgeving aan

Reactionairen aller continenten, verenigt u! Het Oegandese parlement heeft een wet aangenomen die het mensen verbiedt zichzelf te identificeren als LHBTI (homo, lesbisch, bi of trans). Doe je dat tóch, dan kun je voor 10 jaar achter de tralies verdwijnen.

Kijk, luister en huiver:

Cheers and applause in Uganda parliament as new bill making it illegal to identify as LGBT passes https://t.co/qkPQsB5nNe pic.twitter.com/Svmasv95qQ — BBC News (World) (@BBCWorld) March 22, 2023



Homoseksuele activiteit ís al jaren illegaal in Oeganda, het kan je een levenslange(!) gevangenisstraf opleveren.

Homoseksualiteit was in het pre-koloniale tijdperk niet illegaal, het werd pas in 1950 strafbaar gesteld door het Britse koloniale regime. Nadat Oeganda zelfstandig werd, bleef die wetgeving gehandhaafd.

Uitgelichte afbeelding: LGBTQ Flag of Uganda – By Jbmc74 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=129866248