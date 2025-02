O ja, Donnie! – Deel 3 en laatste

O ja Donnie, jij ondeugende rakker!! Er schoten me vannacht nog een paar heel kleine dingetjes te binnen. Dus ga maar even zitten, dan zij we zo klaar.

Ehhh… ja meneer.

– Goedzo, Ro… ehhh Donnie. Je kent de opzet nu wel, ik vraag iets en jij zegt waar het vandaan komt. Okee? We maken het vandaag niet te lang.

Ehhh… ja meneer.

– Spaghetti! Ehhh… Eur-opa, meneer? – Goed!

– Romans? Ehhh… Eur-opa, meneer? – Goed!

– Grote gebouwen met pilaren? Ehhh… Eur-opa, meneer? – Goed!

– Psychoanalyse? Ehhh… Wat meneer? Eur-opa, meneer? – Goed!

– De piano? Ehhh… Eur-opa, meneer? – Goed!

– Royall Dutch Shell? Ehhh… Eur-opa, meneer? – Goed!

– Film? Ehhh… Eur-opa, meneer? – Goed!

– Oliemaatschappijen? Ehhh… Eur-opa, meneer? – Goed!

– Schotse whisky? Ehhh… Eur-opa, meneer? – Goed!

– Mensenrechten? Ehhh… Eur-opa, meneer? – Goed!

– Röntgenstralen? Ehhh… Eur-opa, meneer? – Goed!

– Concentratiekampen? Ehhh… Eur-opa, meneer? – Fout, maar in die zin goed dat ze wel door de Britten werden uitgevonden in Z-Afrika. De Nederlanders hadden ze in 1926 voor opstandige Indonesiërs. En de nazi’s natuurlijk… dus wel Europeanen.

– Opera? Ehhh… Eur-opa, meneer? – Goed!

– Radioactiviteit? Ehhh… Eur-opa, meneer? – Goed!

– Symfonieën? Ehhh… Eur-opa, meneer? – Goed!

– Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Brahms en de Beatles? En Maria Callas? Ehhh… Eur-opa, meneer? – Goed!

– De Zeppelin? Ehhh… Eur-opa, meneer? – Goed!

– De radio? Ehhh… Eur-opa, meneer? – Goed!

Ehhh… meneer? – Ja jongen. – Ehhh… mag ik stoppen, alstublieft? Ik moet nodig…

– Heb je iets begrepen, jongen?

– Ehhh… alles van belang komt uit Eu-ro-pa, meneer?

– Hééél goed, jongen. Ga maar rustig plassen (was wel je handen). O ja: morgen hoeft dit niet meer. Gedraag je wel wat bescheidener en stop met dat doorlopende aandacht trekken omdat je psychisch verwaarloosd werd in je jeugd.

– Ja meneer.

En vergeet de les nooit!

Uitgelichte afbeelding: mugshot – Foto: Fulton County Sheriff’s Office