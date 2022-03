NVJ-profeet Thomas Bruning en Russia Today (als dat maar goed gaat)

De profeet zelf heeft gesproken: de hoogste gezondene uit de journalistenhemel vindt dat we écht niet zonder Russia Today kunnen. Russia…. Today! Onze hoogvlieger Thomas Bruning bepleit Vrije Doorgave en Geen Verbod! Want wij moeten kunnen weten wat de Russen voorgeschoteld krijgen… dat heet ‘PersVrijHeid!’.

Thomas moest weer eens op stel en sprong uit een periodiek kaderoverleg over het zwangerschapsverlof voor vaders in de CAO-vakbladen breken en dan krijg je dit soort ongelukjes. Want hij vergat erbij te denken dat Russia Today… helemaal geen PersVrijHeid heeft… Nul! Nitsjewo!

Dat heeft Derk Sauer, die in die branche in Moskou zit, ons de afgelopen dagen uitentreure voorgehouden. Behalve hij hebben ongeveer nog twee man en een merriekop dat nog in Heel Rusland. Ik herhaal: Héél Rusland! Sorry, Thomas! Maar Russia Today – NeeNee (de sticker bedoel ik) – het is namelijk reclamegefolder of geflodder of gerommel.

En voor wie is die reclame dan wel?… Jawel, daar komt-ie, goed opletten: Poetin! Zoiets als overigens de Goed Nieuws Krant tegen het vaxxen. Geeft niet joh, je kan niet alles weten, toch…?

Nu heb ik dit grote licht overigens ook nog nooit horen pleiten voor het live doorgeven van reclamefolders als NKT – drie keer raden: North Korea, Today!. Of MT – Myanmar: Today!

– Ja, nee, kijk…, ik bedoel…

Ja Thomas, ik Kijk! Ja Thomas, ik Luister! Ja Thomas, jij Bedoelt… En ik Denk per ongeluk nog een seconde of twee door – moet jij ook eens proberen…

O ja, voetnootje: de NVJ propageert vooral de Journalistieke Code! Jaja, dat is nog eens even wat! Volgens die code mag je niet liegen, moet je iedereen netjes de beurt geven en niemand overslaan, jazeker: vóór- en tegenstanders! En je moet je evenwicht houden, dus zoals Ongehoord Nederland de ene avond Wildie en dan als perfect tegenwicht – Ja Toch? Niet dan? – de andere Baudie of nee, verkeerd voorbeeld.

Nee, onze hoogvlieger Thomas pleitte er ook voor om GeenStijl de volle ruimte te geven. Ook andere hetze-, leugen-, reclame- en stoorsites mogen van hem rustig doorstoren, doorliegen enzovoorts. Dat bleek toen we bij de herdenking van de Februaristaking in ’t Gooi GeenStijl en consorten openlijk ‘niet welkom’ heetten. Da-mog-nie van strenge oom Thomas!

En hij verdraaide ook nog onze woorden, en maakte ervan dat wij ze ‘Verboten’ hadden. ’t Was in ’t openbaar dus hun komst konden we helemaal niet verbieden. En Thomas vroeg ons ook niet om commentaar voor het evenwicht ofzo… Foeioeioei, Thomas!

Ik modder nogal eens in nazirommel, en er was ooit een SS-blad, Der Stürmer, dat standaard onderop zijn voorpagina zette: ‘Die Juden sind Unser Unglück!‘. Zou dat óók vallen onder die PersVrijHeid van onze Thomas? Flauw van me, vast niet. Maar de reclamerommel van GeenStijl etc wel hoor!

Thomas: hoe lang zit je nou eigenlijk alweer bij die journalistenbond? Langer dan tien jaar…? Jongen toch… dat heet opsluiting, dwangarbeid, daar moet je de politie voor bellen… Noem mijn naam daar maar, dan zal je zien!

