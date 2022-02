Nummer twee op lijst FVD Eindhoven blijkt – je verwacht het niet – een fascist te zijn

Het Brabants Dagblad heeft een aantal oude tweets van Jan van Eerd, de nummer twee op de lijst van Forum voor Democratie voor de gemeenteraadsverkiezingen in Eindhoven, boven water weten te halen. Boeiend, want Van Eerd blijkt een fascistische plebejer te zijn zoals je ze zelfs in Forum-kringen maar zelden aantreft. Of misschien is hij gewoon een stuk eerlijker dan de gemiddelde FVD’er, dat zou natuurlijk ook kunnen.

Zoals alle domrechtse engnekken heeft Van Eerd de pest aan Hugo de Jonge, met wie hij dan ook korte metten wil maken:

Ook over Rutte heeft Van Eerd een uitgesproken mening:

En dan zijn er natuurlijk Jaap van Dissel en zijn Belgische collega Marc van Ranst:

Jan lijkt 24/7 boos te zijn, met name op bruine mensen moslims en ‘klimaatgekken’. Op 5 mei 2019 tweet hij het volgende:

DENK-Kamerlid Kuzu reageerde afkerend op bovenstaande tweet, waaarop Jan in woede ontstak:

Inmiddels heeft Van Eerd zijn tweets gewist. Sorry, Jan: je bent te laat.

Van Eerd zelf wil niet reageren en verwijst door naar de persafdeling van de Brabantse FVD. Daar hult men zich vooralsnog in stilzwijgen.

Bron: Brabants Dagblad

Uitgelichte afbeelding: Partijkantoor FVD Door Rudolphous – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16328159