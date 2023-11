Nummer 25 lijst PVV heeft een mistig verleden

Jeremy Mooiman, de nummer 25 van de PVV-lijst, blijkt een opmerkelijk verleden te hebben. In 2017 registreerde hij onder de naam ‘Kurt von Sturm’ een website onder de naam Germania­heritage.com. ‘Kurt von Sturm’ is een fictieve assistent van nazikopstuk Hermann Göring in een roman.

Het AD onthulde Mooiman’s online activiteiten al in 2018, maar dat leidde destijds tot weinig opschudding. Dat ligt anders nu Mooiman in de Tweede Kamer terecht dreigt te komen.

Volgens Mooiman is er niks aan de hand. Hij wilde op de website oude boeken vertonen, maar kon uiteindelijk niet de tijd vinden de website bij te houden.

Dat hij de naam ‘Kurt von Sturm’ gebruikte is volgens Mooiman puur toeval. De roman The Berghof Betrayal waaraan de naam ontleend is kende hij niet eens. Mooiman gaf toe The Berghof Betrayal wél gelezen te hebben, maar dat deed hij naar eigen zeggen pas nadat anderen hem op dat boek hadden gewezen.

Achter het gebruik van de naam ‘Germania’ moeten we ook niks zoeken. Dat Hitler de nieuw te bouwen hoofdstad van Duitsland die naam wilde geven is – alweer – puur toevallig. Bij het kiezen van die naam werd Mooiman geïnspireerd door de oude Romeinen, niet door de nazi’s.