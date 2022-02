Nucleaire opslag Tsjernobyl geraakt bij aanval?

Hier en daar verschijnen er berichten dat er mogelijk een nucleaire opslagplaats bij Tsjernobyl beschadigd of vernietigd zou zijn bij een aanval door Russische troepen:

“A nuclear waste storage facility in Chernobyl, Ukraine was destroyed after Russian forces entered and fighting broke out, an advisor to the Ukrainian Interior Ministry told NBC. The advisor warned that radioactive dust could cover the territories of Ukraine, Belarus and the EU.”(FXStreet)