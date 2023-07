Hulde! Nu.nl staat reacties waarin de menselijke invloed op klimaatverandering ontkend wordt niet langer toe. Zie je een reactie waarin dat tóch gebeurt, dan kun je die melden bij Nu.nl. De reactie wordt dan prompt in de virtuele vuilnisbak gemieterd.

De VVMU-fundamentalisten gaan natuurlijk helemaal over de rooie, maar daar zou niemand zich iets van aan moeten trekken. Ik ben blij dat er eindelijk iemand optreedt tegen het verspreiden van desinformatie. Dat alle meningen gelijkwaardig zouden zijn is een gevaarlijke fictie. Hopelijk volgen Volkskrant, NRC en what have you dit goede voorbeeld.

Uitgelichte afbeelding: By USDA photo by Bob Nichols – https://www.usda.gov/media/blog/2014/02/11/southern-plains-climate-hub-seeks-address-three-huge-problems, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89060994