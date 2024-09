NSC op zwaar verlies in nieuwe opiniepeiling EenVandaag

NSC houdt van de huidige twintig zetels in de Tweede Kamer er maar drie over. Dat blijkt uit de nieuwe peiling van EenVandaag. Een maand geleden had Pieter Omtzigt’s project nog negen virtuele zetels. Een deel van de NSC-kiezers zegt bij de volgende verkiezingen thuis te zullen blijven, anderen lopen over naar PVV of CDA.

Op Twitter wordt door linkse accounts veel gepraat over Wilders’ gebroken beloften en de (vermeende) teleurgestelde PVV-kiezer, maar in de peilingen is daar niks van terug te zien. De PVV gaat van 39 naar 41 zetels en is nog steeds veruit de grootste partij in de Tweede Kamer. GL-PvdA volgt op eerbiedige afstand met 27 zetels en de VVD blijft hangen op 23 zetels.

Waar FVD de ene zetel winst (van 3 naar 4) aan te danken heeft is me een volstrekt raadsel, maar Baudet zal die onverwachte stijging ongetwijfeld toeschrijven aan zijn eigen superieure intellect.

Voor links valt er (weer) weinig te juichen. Bij GL-PvdA is de groei er uit, de SP verliest één zetel en de PvdD wint er eentje. Ook voor liberalen valt er weinig te juichen. Volt wint weliswaar een zetel, maar D66 verliest er twee.

