Notities van een volgeling van de oude wijze Mani

Het geschiedde in die dagen dat men beslist geen achternaam mocht hebben, want dan kwam de huiseigenaar respectievelijk bijstand of wat dan ook er achter wie er in dat kraakpand woonde. Ik kan me zo voorstellen dat freule Bussemaker alleen Jet heette. Dat ze net zo min als de meeste krakersters (zo moest je dat schrijven) uit Amsterdam kwam en dus het Handelsbladgebouw “NRC” noemde, ach, ze was met velen.

Zo had je allerlei Kezen. Kees van Swinden, dat was natuurlijk niet zijn echte achternaam, maar hij woonde in de Van Swindenstraat. Of het de Eerste of de Tweede was is immaterial. Je had Kees Madura, die woonde in de Madurastraat, verwarring ligt voor de hand, want dat is vlakbij de Van Swindenstraten. Kees Madura kreeg later een achternaam en werd heel erg tegen De Palestijnen, onder de naam Keesje Maduraatje.

Je had Kees PPR, die – je raadt het al – was lid van de Politieke Partij Radikalen. En dan had je Kees Stad. Die woonde dus in de stad. Waarmee hoogstwaarschijnlijk wat nu meestal in pejoratieve zin de grachtengordel wordt genoemd bedoeld werd.

We hebben het over ruim veertig jaar geleden, een gezellige familie van alleen maar voornamen. Sommigen zijn er over heen gegroeid. Anderen snikken en snotteren nog na over die prachtige tijd waarin je net kon doen alsof je ook wel eens een steen naar een agent had gegooid en uiterst krities was tegen spekulanten die natuurlijk wel vaak zionist waren, dat voelde men haarfijn aan in krakersterskringen. Keesje Maduraatje heeft het antisemitisme op zijn kop gezet.

Kees Stad is klaarblijkelijk een transageist, zoiets als Emile Ratelband. De redactie van Krapuul noemt hij een stel oude mannen. Onze jonge blom heeft meermalen iets voor Krapuul geschreven al wilde hij geen auteursaccount. Het onthouden van wachtwoorden is te veel gevraagd voor een jonge man tenslotte. Zoals Joke Kaviaar op het notoir antikapitalistiese Veestboek liet weten dat hen niet meer voor Krapuul zouden schrijven, en Peter Storm via het al even radicaal-anarchistische twitter, zo laat Kees Stad vanuit de box weten

Ze zijn onvoorwaardelijk voor de regering en zijn coronabeleid, waar niemand aan mag twijfelen

Ja Kees, daarom hebben we ook zeker een jaar lang dit logo gedeeld, ontleend aan GlobalInfo.

Als je zo jong bent als Kees mis je nog een beetje het overzicht over het leven, nietwaar.

En vind je ook dat de Globalisten toch wel erg actief zijn tegen het Vaderland Aller Arbeiders. Tijd voor het middagslapiesdoen.

