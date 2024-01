De NOS overweegt te stoppen met X/Twitter (hierna Twitter, want screw Elon Musk). Volgens NOS .Nieuws-hoofdredacteur Giselle van Cann stopt de omroep in elk geval met oproepen om via Twitter te reageren op programma’s.

Twitter is onder het bewind van Elon Musk een regelrecht nazihol geworden, vergelijkbaar met GAB. Dat begint ook de NOS op te vallen:

‘X is natuurlijk geen fijn platform voor interactie meer. Dus ik vind eigenlijk dat we dat niet zouden moeten doen’, zegt Van Cann. ‘Dus daar gaan we mee stoppen. Er komen niet zo heel veel reacties op, en de reacties die binnenkomen zijn vaak niet zo prettig. En ze nodigen ook niet uit tot een gesprek. Het is geen platform waar je een fijn gesprek kunt voeren.’

KRO-NCRV maakten gisteren bekend te stoppen met Twitter. Aanleiding tot dat besluit zijn de reacties van het racistische plebs op de deelname van Akwasi (oprichter van de omroep Zwart) aan het programma De Slimste Mens. Akwasi was dagenlang het doelwit van racistische uitingen op Twitter.

Bron: Villamedia

Uitgelichte afbeelding: By FlyingSinger – https://www.flickr.com/photos/flyingsinger/206206248, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10699842