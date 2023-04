NOS biedt excuses aan voor uitnodigen domrechtse complotgek Laurens Buijs in item over geweld tegen LHBTI-gemeenschap

De NOS heeft vandaag excuses aangeboden voor het interviewen van de domrechtse complotgek Laurens Buijs in een item over de toenemende agressie tegen LHBTI-mensen. Buijs is docent sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en o.a. van mening dat transmensen grotendeels verantwoordelijk zijn voor die agressie.

Volgens bronnen binnen de UvA is Buijs een – op zijn best – middelmatige docent. Aan het publiceren van peer reviewed artikelen in wetenschappelijke tijdschriften doet hij al helemaal niet.

Toen zijn baantje op de tocht kwam te staan koos Buijs voor de vlucht vooruit. Hij lanceerde een haatcampagne tegen ‘woke’, een vaag gedefinieerd begrip waar (dom)rechts iedereen toe rekent die van mening is dat racisme niet deugt en LHBTI-mensen niet gediscrimineerd mogen worden. Goed gezien want dan kun je het zielige slachtoffer spelen, mocht je je baantje dreigen te verliezen. Incompetent? Welnee, slachtoffer van de woke dictatuur!

Tegenwoordig verkeert Buijs vrijwel uitsluitend in FVD- en ON-kringen. Op Twitter houdt hij zich onledig met het verspreiden van complottheorieën – hij bewondert David ‘reptielen’ Icke – en transenhaat. Buijs is o.a. van mening dat transmensen met hun ‘provocatieve’ gedrag voor een belangrijk deel verantwoordelijk zijn voor het geweld tegen de LHBTI-gemeenschap. Volgens hem zijn transmensen en hun sympathisanten erop uit een ‘woke dictatuur’ te vestigen.

Onlangs likede Buijs op Twitter nog een hakenkruis bestaand uit transvlaggen. Dat niveau hebben we het dus over.

De NOS – hijgerig als altijd – besloot de LHBTI-gemeenschap nog even wat extra stront in het gezicht te smeren door Buijs te interviewen in een item over geweld tegen LHBTI-mensen. De reacties waren niet mals en vanochtend werd het zelfs de NOS duidelijk dat er nog steeds grenzen zijn die je in acht moet nemen:

Omdat hij zelf in het middelpunt staat van een debat over precies dit onderwerp, was hij journalistiek gezien niet de beste duider van deze ontwikkeling. Hier waren we ons als redactie gisteravond onvoldoende van bewust. (3/3) — Wilma Haan (@WilmaH) April 11, 2023



De NOS gaat deze gebeurtenis ‘evalueren’, maar daar hebben we niks aan. Het wordt tijd dat het uitnodigen van cryptofascistische complotgekken eindelijk eens consequenties heeft. Idealiter worden de verantwoordelijken op non-actief gezet, maar dat zal wel niet mogen van FNV en CNV. Wegpromoveren naar een interessante functie bij de postkamer of de helpdesk is misschien ook een optie.

Inmiddels heeft Buijs voor de aanval gekozen. Op Twitter eist hij het ontslag van Wilma Haan. Het is overigens niet voor het eerst dat deze dappere verdediger van de VVMU pleit voor het ontslag van iemand die kritiek heeft op zijn uitlatingen:

‘Links-extremistische woke mensen roepen de hele tijd om mijn ontslag’ pic.twitter.com/urqidKzPpP — Maarten Hopman (@maartenhopman94) April 11, 2023



Het is mij een raadsel waarom Buijs nog niet ontslagen is door de UvA. Hij doet geen onderzoek, publiceert niks, is een benedenmaatse docent en houdt zich op sociale media uitsluitend bezig met het verspreiden van idiote complottheorieën. Hadden we al gezegd dat Buijs óók een vooraanstaande astroloog en numeroloog is?

Het wordt tijd dat de UvA eens een dikke streep door zijn naam zet. Buijs hoort thuis bij Ongehoord Nederland en De Dagelijkse Standaard, niet bij een respectabele universiteit.

Uitgelichte afbeelding: Photo by Rob Maxwell on Unsplash