Noordpool wordt steeds druileriger

Door de stijgende temperaturen regent het op de Noordpool steeds vaker, zegt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben voor het weer op het noordelijk halfrond.

Wetenschappers van de NASA onderzochten de neerslag in het Noordpoolgebied tussen 1980 en 2016 en stelden een flinke toename vast in de frequentie van regenachtige dagen. Ze ontdekten ook dat de lengte van het regenseizoen steeds langer wordt.

In de Noord-Atlantische Oceaan regent het elk decennium vijf dagen meer, in de rest van het onderzoeksgebied gemiddeld twee extra dagen per decennium.

