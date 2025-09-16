Nooit meer terug naar Nashville

De zwanezang van de Lovin’ Spoonful, een schitterende countryrockplaat maar John Sebastian was weg en het lijkt een andere groep.

Lang heb ik dit hun beste gevonden en heb ik het nummer zelfs als mijn nr.1 aller tijden aangemerkt. De single kwam uit toen ik net van school was en in zeker opzicht voelde ik mij een dwaas die nooit meer terug wilde (dat hoefde ook niet). Ja, toean besar, het ging om een meisje. Weet je dat ook weer.

Geschreven door John C. Stewart.

Every time I see that Greyhound Bus go rollin’ down the line,

Makes me wish I talked much more to you

When we had all the time.

Still, it’s only wishin’ and I know it’s nothing more, so I’m

Never going back, never going back, never going back,

Ah, to Nashville anymore.

Oklahoma City, yes I know that she won’t treat me cruel.

Denver Colorado never made me feel like such a fool.

These are only cities, but they’re cities without you. So I’m

Never going back, never going back, never going back,

Ah, to Nashville anymore.

Still, it’s only wishin’ and I know it’s nothing more, so I’m

Never going back, never going back, never going back,

Ah, to Nashville (Nashville) anymore.

Every time I see that Greyhound Bus go rollin’ down the line,

(Never going back.)

Kinda makes me wish I talked much more to you

When we had all the time.

(Never going back.)

Oklahoma City, yes I know that she won’t treat me cruel.

– De afbeelding is van de beste lp van de groep, nog met Zal Yanowsky en John Sebastian