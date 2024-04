Nooit meer fascisme! 25 april voor altijd!

Noem mij een sentimentele ouwe gek, ik schaam mij er niet voor: het is vijftig jaar geleden dat een fascistisch regime in Europa omvergeworpen werd. En ik was er getuige van op afstand, en heb mij ingezet voor de revolutie. Woensdagavond begaf zich een menigte, waaraan je kunt afzien dat verreweg de meeste aanwezigen er nog helemaal niet waren vijftig jaar geleden, naar het Largo do Carmo in Lissabon om de revolutie te vieren. Met samenzang van Grândola vila morena en scanderen “Fascismo nunca mais! 25 de Abril sempre!”

En intussen de banketbakker inlopen om pastéis de nata te scoren.

Het feest op São Miguel, hoofdstad Ponta Delgada.



Nou, doen we het lied ook nog even.

Grândola, vila morena

Terra da fraternidade

O povo é quem mais ordena

Dentro de ti, ó cidade

Dentro de ti, ó cidade

O povo é quem mais ordena

Terra da fraternidade

Grândola, vila morena

Em cada esquina, um amigo

Em cada rosto, igualdade

Grândola, vila morena

Terra da fraternidade

Terra da fraternidade

Grândola, vila morena

Em cada rosto, igualdade

O povo é quem mais ordena

À sombra duma azinheira

Que já não sabia a idade

Jurei ter por companheira

Grândola, a tua vontade

Grândola a tua vontade

Jurei ter por companheira

À sombra duma azinheira

Que já não sabia a idade

