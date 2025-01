Nooit meer Auschwitz, ehh GAZA! En Bosma?

Wat erg goed ging vandaag bij de Auschwitz-herdenking in Amsterdam was het consequent noemen van ‘nazi’s’ als daders, en niet Duitsers. Ook noemde Schoof hardop Gaza. Maar helaas: Bosma was er ook, al deed de NOS alle mogelijke moeite om hem uit beeld te houden, wat redelijk lukte.

Dit was de laatste herdenking onder leiding van Jacques Grishaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité en de man die ook het Auschwitz-namenmonument oprichtte. Hij s een redelijk mens en leuk met kinderen, zoals ik wel eens meemaakte. Dit jaar ging de jaarlijkse Auschwitz-lezing, een week eerder, niet door, om onbekende reden. We zullen Grishaver missen.

Krijgen we binnen afzienbare tijd een Nooit meer Gaza-monument? Genocide na genocide omgeeft ons: de Armeniërs die ruim 100 jaar geleden door de Turken werden afgeslacht, de Holodomor van Stalin tegen de Oekraïne in de jaren ’30, de vernieting en verdrijving van de Krim-Tataren in en na WO-II, zelfs de keiharde aanpak van de krijgsgevangen nazisoldaten in de Sovjet-goelags in de jaren ’50.

Dan in het westen en Azië de pogingen van de VS in Vietnam (kijk maar eens bij My Lai), de aanvallen op Cambodja in de jaren ’60-’70, in Afrika de Nigerianen tegen de Biafranen, ook in die tijd.

Dan weer Azië, nu Myanmar en de pogingen tot uitroeiing van iedereen met meer dan twee jaar mavo, de laffe pogingen van de Serven op de Bosniërs in de jaren ’90, toen idem van de Syrische staat tegen de Koerden, toen Rwanda, in deze eeuw opnieuw Myanmar en hun vervolging van de Rohingya-minderheid, en nu Gaza.

Misschien dat we bij de Februaristaking over een maand – die uitdrukkelijk gericht was als protest tegen de vervolging van een minderheid – meer positiefs kunnen zien. Ik zelf, net als veel kennissen, kan niet meer tegen betonpuin met huilende moeders en dode kinderen. Toch nog even volhouden…

In de tussentijd moeten we wat met Bosma: hij moet weg van de herdenking en helemáál van die op 4 mei. dat was vorig jaar een treurige puinhoop. Er kwamen 4.000 mensen, en bij de Airborne herdenking in Arnhem-Oosterbeek, met prinses Anne, kwamen er 10.000 – Bosma niet. Waar is het Comité 4-5 mei mee bezig?

Nu kijken we weer vooruit naar de Februaristaking en de herdenking, 500 m verderop, op 25 februari. Hopelijk is er dan een manier om Bosma te weren. Wat meer eenheid tussen linkse groepen zou mooi zijn.