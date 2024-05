Nog nooit zo’n vroege lente

Bloei en bladontplooiing begonnen gemiddeld een maand eerder dan wat vijftig jaar geleden normaal was. Niet eerder begon het voorjaar zo vroeg door de recordhoge temperaturen. In april dreigde massale vorstschade. Een nieuw gepubliceerde studie laat zien dat de kans daarop sterk afneemt in de toekomst. Dit jaar geeft een inkijkje in hoe een normaal jaar er aan het eind van deze eeuw uit kan zien.

Vijftig jaar geleden zouden rond deze tijd de eerste paardenkastanjes, seringen, wilde lijsterbessen, appels en scherpe boterbloemen in bloei komen. De eerste beuken en zomereiken zouden net hun bladeren ontplooid hebben. Dit jaar ligt dat moment al weer een maand achter ons. Momenteel vormen de witte paardenkastanjes al hun vruchten en komt de gewone vlier al in bloei. De vlier kwam vijftig jaar geleden pas in de eerste week van juni in bloei. Sinds de start van De Natuurkalender, het Nederlandse fenologische waarnemingsnetwerk, hebben we niet eerder zo’n vroege start van de lente gehad.

– Uitgelichte afbeelding: Appelbloesem, 14 april 2024 gefotografeerd door AJvdK