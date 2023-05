Nog geen bestand in Gaza, dodental naar 22 en 64 gewonden

Volgens de jongste berichten zou Egypte er in geslaagd zijn een staakt-het-vuren te bewerkstelligen in Gaza Dat zou dan een einde maken aan een halve dag van bombardementen die het leven hebben gekost aan tenminste zeven mensen, een aantal dat zou moeten worden opgeteld bij de 15 van een dag eerder, waarin drie mensen van de Islamitische Jihad werden vermoord met hun vrouwen en kinderen, plus een aantal mensen die het ongeluk hadden te wonen net onder de appartementen van de drie verzetsmannen. Onder hen waren twee zusters, de 19-jarig Dania Ads, die in juni zou gaan trouwen, en haar 17 jarige zusje Iman dat nog op school zat. en de directeur van het Wafa-hospitaal, de tandarts dr Jamal Khaswan, zijn vrouw en zijn zoon. Alleen zijn negenjarige dochtertje Miral overleefde de aanval.

Israel rekende overigens ook de aanvallen van woensdag tot de operatie ”Shield and Arrow” die het dinsdag had gestart, toen het het bestand aan zijn laars lapte dat het een week geleden had gesloten en midden in de nacht met zijn aanvallen begon. Het begin was aarzelend in de ochtend met een drone-aanval op wat volgens Israel een man was die een raket in stelling wilde brengen, maar uiteindelijk de 25-jarige boer Mohammed Abu Taima bleek te zijn uit een plaats ten oosten van Khan Younis, die komkommer wilde oogsten. Een andere man raakte gewond. Twee andere mannen werden gedood met een aanval op een auto, eveneens in de buurt van Khan Younis. Na deze aanval volgden raketjes op Israel, die onder meer een leeg huis raakten in Sderot en Israel begon met bombarderen. De berichtgeving was vervolgens totaal chaotisch. In Gaza werd een huis getroffen waarbij een man en een meisje om het leven kwamen. In Beit Hanoun werd een 10-jarig meisje, Layan Madoukh, gedood evenals de jonge man, Rami Hamdan. Nog een treurig feit was dat intussen de vijfjarige Tamim Daoud overleed als gevolg van een hartaanval die volgde op zijn totale paniek door alle ontploffingen.

Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid vielen er zeven doden (de kleine Tamim Daoud werd niet meegerekend). Er waren 64 gewonden. Israel voerde een onbekend aantal aanvallen met raketten uit en het gezamenlijke commando van de Islamitische Jihad, Hamas en het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina vuurde honderden raketjes af, waarbij ook aanvallen met wat grotere raketten werden gemeld op Be’er Sheba en Tel Aviv. De meeste raketten vielen echter in leeg land of werden onderschept door de Iron Dome of een nieuw met Amerikaanse hulp ontwikkeld Israelisch systeem, David’s Sling. Rond acht uur in de avond werd echter duidelijk dat het bestand nog niet was bereikt, toen nieuwe aanvallen over en weer werden gemeld. Het zal nog wel even doorgaan.