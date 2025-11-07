Nog een zetelrover bij de PvdD

Als we mochten denken dat de PvdD misschien een rol zou kunnen spelen bij een nieuw kabinet:

De Partij voor de Dieren verliest twee van de drie zetels in de Eerste Kamer. Senator Niko Koffeman zegde vorige maand zijn lidmaatschap van de partij op en moet daarom de Senaatsfractie verlaten. Senator Peter Nicolaï heeft er nu voor gekozen zich bij hem te voegen en ook zijn zetel mee te nemen. Daardoor blijft alleen fractievoorzitter Ingrid Visseren-Hamakers over in de fractie van de Partij voor de Dieren.