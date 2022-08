No Border Camp van start

Om 10 uur vanochtend is het No Border Camp

2022 van start gegaan op het grasveld aan Giessenweg 25 in Rotterdam.

Gedurende de week zullen daar enkele honderden internationale

activisten samenkomen voor acties, bijeenkomsten, workshops, discussie

en meer in het kader van de strijd voor een wereld zonder grenzen en

bewegingsvrijheid voor iedereen. De internationale campagne ‘Abolish

Frontex’ is een belangrijk speerpunt van het kamp.

Het kamp, inclusief zijn acties en workshops, zal aandacht vragen voor

het repressieve en gemilitariseerde grens- en migratiebeleid van

Nederland en de EU, op een moment dat dat nieuwe hoogten bereikt met

muren, racisme, geweld en pushbacks aan en voorbij de grenzen. “Het No

Border Camp brengt mensen samen om een beweging te bouwen tegen het

verschrikkelijke, racistische Europese grensbeleid en in actie te komen

tegen de profiteurs ervan, zoals wapenbedrijven”, aldus Noah van de

organisatie van het kamp.

Abolish Frontex is een gedecentraliseerd en autonoom netwerk van op het

moment zo’n 130 groepen en organisaties uit EU-landen en daarbuiten. Het

doel van de afschaffing van Frontex is niet om het

EU-grenswachtagentschap Frontex te hervormen, te verbeteren of te

vervangen door meer van hetzelfde. Maar veeleer gericht op het beleid en

het systeem dat Frontex op zijn plaats houdt. Abolish Frontex zet zich

in voor beëindiging van het EU-grensregime, ontmanteling van het

grens-industriële complex en het opbouwen van een samenleving waarin

mensen vrij kunnen bewegen en leven.

Het kamp wordt georganiseerd door een coalitie van activisten van

verschillende groepen in Nederland en volgt de eerdere No Border Camps

in Rotterdam (2013) en Wassenaar (2019). Het kamp eindigde in 2019 met

de bezetting van het dak van het NAVO Communications and Informations

Agency in Den Haag, om te protesteren tegen de rol van de NAVO bij het

op de vlucht slaan van mensen en haar betrokkenheid bij grensbewaking op

de Middellandse Zee.