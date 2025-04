Donderdag is Nino Tempo overleden, mannelijke helft van het duo Nino Tempo & April Stevens – broer en zus. April is ongeveer twee jaar geleden overleden.



All strung out, 1966. Mijn favoriet. Soul in Phil Spector-stijl.



Whispering, 1963

– Uitgelichte afbeelding: By KRLA Beat Publications-page 2 – KRLA Beat page 12, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109993400